Варненският съд реши за Благомир Коцев
Кметът излиза от ареста
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Кметът излиза от ареста
След две отлагания Варненският административен съд даде ход на делото, образувано по протест от Окръжната прокуратура против решението на Общинския съ...
Варна. Общинска служителка е осъдена за измама в големи размери. Варненският районен съд наложи наказание от 3 години лишаване от свобода, отложено с...