Лоши новини след нападението на фестивала във Ванкувър
"Това е най-мрачният ден в историята на града", заяви главен комисар на полицията
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"Това е най-мрачният ден в историята на града", заяви главен комисар на полицията
Нападнатият фестивал се организира от филипинската общност в града
Кметът Кен Сим заяви, че е дълбоко потресен и опечален
Стана градинар в къщата на бябя си
Най-малко един човек е бил убит
Маркъл посети поредната феминистка организация
Във Фейсбук беше публикувана снимка от посещението на херцогинята на Съсекс в Кризисния център за жени в канадския град Ванкувър
Ню Йорк Рейнджърс победи Ванкувър
Плавателен съд за наблюдение на китове с 27 души на борда, потъна край тихоокеанското крайбрежие близо до остров Ванкувър. Петима души са загинали, съ...