„Изиграй ми приказка“: Деца с увреден слух учат литература чрез театрални постановки
Проектът е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
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Проектът е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
Яник Ханфман не можа да се противопостави на Матадора
София. Хора с увреден слух се събраха на многолюден мирен протест в столицата. Те са недоволни от ръководството на Съюза на глухите в България и израз...
Ще помагам на глухи деца да проговарят, зарича се първолачката от Русе
София. За първи път в България студент с увреден слух е приет за редовен докторант в УНСС. Това е 28-годишният Минко Савов от Провадия. Той определя п...