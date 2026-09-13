Напрежение на пазара на имоти. Нова драма заради еврото
Пореден скок на цените през тpeтoтo тpимeceчиe нa 2024 г.
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Пореден скок на цените през тpeтoтo тpимeceчиe нa 2024 г.
Ето какво поскъпва тази седмица
Близо 8 млн. лева е печалбата на „Пристанище Варна" ЕАД за миналата година преди данъци. Това сочи отчетът на дружеството, който бе представен днес пр...