Кърджали дарява икона на "Св. св. Кирил и Методий" на училището в Улан Батор
Икона на "Св. св. Кирил и Методий" е специалният дар на община Кърджали за училището в Улан Батор, където президентът Росен Плевнелиев откри на 11 ма...
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Икона на "Св. св. Кирил и Методий" е специалният дар на община Кърджали за училището в Улан Батор, където президентът Росен Плевнелиев откри на 11 ма...
"Четиригодишните ни усилия за вдигането на паметник на кирилицата в Улан Батор се увенчаха с успех. Той ще бъде открит на 12 май от държавните глави н...
Само няколко седмици, след като Русия наложи вето върху вноса на селскостопански стоки от ЕС, вече е заявен и първият интерес от родни компании за инв...