UKIP вкара още един депутат в британския парламент
Евроскептичната Партия на независимостта на Обединеното кралство (UKIP) спечели още едно, второ депутатско място в долната камара на британския парлам...
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Евроскептичната Партия на независимостта на Обединеното кралство (UKIP) спечели още едно, второ депутатско място в долната камара на британския парлам...
Лондон. Британската партия на независимостта (UKIP) излъчи първия си представител в парламента на Великобритания след частичните парламентарни избори...
Лондон. Съпругата на британския националистически лидер Найджъл Фараж - Кирстен, се тревожи за здравето на любимия си, тъй като пиел и пушел твърде мн...
Лондон. Агитационен хаштаг в Twitter за Партията на независимостта на националиста Найджъл Фарадж (UKIP) беше окупиран от зевзеци. Идеята на хаштага е...