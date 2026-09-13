Външният министър на Великобритания подаде оставка
Лондон. Уилям Хейг е подал оставка като външен министър на Великобритания, обявиха британските медии, позовавайки се на официална информация от Даунин...
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Лондон. Уилям Хейг е подал оставка като външен министър на Великобритания, обявиха британските медии, позовавайки се на официална информация от Даунин...
Женева . Правителствeните и опозиционните преговарящи възобновиха мирните преговори за Сирия в Женева, предадоха световните медии. Анализаторите казва...
Лондон. "Шотландия автоматично ще напусне Европейския съюз, ако се отдели от Обединеното кралство", заяви външният министър на Великобритания Уилям Хе...
Лондон. Дейвид Камерън поиска Русия и Сирия да докажат, че подкрепеното от Москва предложение за предаване на химическите оръжия на Дамаск под между...
САЩ имат пълната дипломатическа подкрепа на Великобритания
Доха. Държавният секретар на САЩ, Джон Кери, заяви, че страните, подкрепящи сирийската опозиция ще й предоставят военна и друга помощ, в опит да пре...