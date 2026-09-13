Златан загрява за Висшата лига с бой
Нападателят на "Ман Юн" Златан Ибрахимович започна подготовка за новия сезон с бой. Голаджията бе в Лас Вегас, за да гледа UFC 200, което се превърна...
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Нападателят на "Ман Юн" Златан Ибрахимович започна подготовка за новия сезон с бой. Голаджията бе в Лас Вегас, за да гледа UFC 200, което се превърна...
Бившият шампион в тежка категория на UFC Брок Леснар ще се завърне към ММА. И това ще стане на UFC 200. Във второто основно събитие на вечерта Леснар...
Само седмица след като обяви своето оттегляне от спорта звездата Конър МакГрегър по-рано днес обяви, че все пак ще участва в предстоящия турнир - UFC...