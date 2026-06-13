Руски уроци: Треньор рита зверски дете (видео)
На подобни методи могат да завидят и в благоевградската футболна "Бундеслига". Руската федерация започна разследване срещу треньора Валентин Павлов о...
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На подобни методи могат да завидят и в благоевградската футболна "Бундеслига". Руската федерация започна разследване срещу треньора Валентин Павлов о...