Ударен е и новият аятолах на Иран
Моджтаба Хаменей, е ранен, съобщиха ирански медии
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Моджтаба Хаменей, е ранен, съобщиха ирански медии
Не е ясно какво е станало с елитните военни
Именитият Здравко Здравков се забърка в конфузен скандал
Мъжът, който вчера беше блъснат до старозагорския парк "Артилерийски" е починал, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР
„Съвсем случайно се озовах на мястото на скандала пред НАТФИЗ. Отивах да изпълня свой служебен ангажимент, вървях си по тротоара и изведнъж срещу мен...