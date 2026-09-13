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Затвор за мъж убил котка

Затвор за мъж убил котка

Ефективна присъда от 1 година и 4 месеца затвор наложи Районният съд във Варна на 34-годишния Я. Янчев, убил котка по особено мъчителен начин. Това съ...

08 февруари | 16:30
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