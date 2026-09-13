Какво чака изрода, убил 40-годишна българка
Престъплението е с шокираща жестокост
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Престъплението е с шокираща жестокост
Какви са били неговите ненормални намерения
Докъде стига тази версия
Цялото село Недялско е почернено от изключителната трагедия
Става въпрос за спонтанно престъпление, коментира криминалист
Присъдата е на първа инстанция
Ефективна присъда от 1 година и 4 месеца затвор наложи Районният съд във Варна на 34-годишния Я. Янчев, убил котка по особено мъчителен начин. Това съ...