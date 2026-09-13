7 по Рихтер разтърси Мексико, паднал стълб уби човек
В няколко щата, включително в много райони на столицата Мексико, е имало прекъсване на електрозахранването за около 1,6 млн. домакинства
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В няколко щата, включително в много райони на столицата Мексико, е имало прекъсване на електрозахранването за около 1,6 млн. домакинства
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