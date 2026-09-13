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Спортистката победи с туш представителка на Беларус
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Спортистката победи с туш представителка на Беларус
Българският борец Владимир Дубов бе туширан от азера Хаджи Алиев в малкия финал на категория до 57 кг на олимпиадата в Рио. Както и в полуфинала сутри...
Градоначалникът поиска от местния парламент оттегляне на точката за стратегия на ромската интеграция "От следващата седмица започва събаряне на сград...