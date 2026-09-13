Нова забрана в Гърция. Конфискуват колата
Полицията стриктно следи за спазването на една забрана
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Полицията стриктно следи за спазването на една забрана
Очаква се помощта от 25 ст. да бъде спряна от 1 декември
Столичната полиция отцепи района около офиса на фирма за куриерски услуги в софийския квартал "Дружба" заради съмнителна пратка. Екипи на пожарната съ...