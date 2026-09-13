Ваксина срещу тубeркулoзa пази и от Covid-19
Индийcки учeни oткрихa дoкaзaтeлcтвo, чe cтaритe вaкcини мoгaт дa зaщитaвaт пo-възрacтнитe хoрa
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Индийcки учeни oткрихa дoкaзaтeлcтвo, чe cтaритe вaкcини мoгaт дa зaщитaвaт пo-възрacтнитe хoрa
Една учителка и две деца от елитната детска градина №1 във Видин са се заразили с туберколоза, съобщи д-р Гергана Джамбова от Регионалната здравна инс...
Кюстендил. Четирима болни от марсилска треска са били регистрирани за седмица в Кюстендил. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция за "Фокус"....
Сливен. През 2013 година в Сливенска област е регистрирана с 27% по-висока заболеваемост от туберкулоза спрямо 2012 година. Това обяви пред журналисти...
София. С факелно шествие и панделка от запалени свещи ще бъде почетена паметта на жертвите на СПИН у нас, съобщиха от Министерството на здравеопазване...