Задържаха 42-годишен, пренасял тротил
200 грама твърдо кафяво вещество, огнепроводен шнур с дължина 70 см. и капсулдетонатор с проводници са установени и иззети при проверка на лек автомоб...
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200 грама твърдо кафяво вещество, огнепроводен шнур с дължина 70 см. и капсулдетонатор с проводници са установени и иззети при проверка на лек автомоб...
Пет килограма тротил са използвали терористите при атаката в турската столица Анкара през уикенда. Това съобщи вицепремиерът на страната Нуман Куртулм...
Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител Предполага се, че над 1 тон тротил се е взривил в землището на село Иганово. Това каз...
София. Тротилови пресовки са били открити в завод в София, съобщиха от МВР. За находката сигнализирали гардове от фирма, ангажирана с охраната на заво...
Местността Змиярника била превърната в барутен погреб, готов всеки момент да избухне