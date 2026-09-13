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Откриха тротил до завод

Откриха тротил до завод

София. Тротилови пресовки са били открити в завод в София, съобщиха от МВР. За находката сигнализирали гардове от фирма, ангажирана с охраната на заво...

08 февруари | 18:44
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