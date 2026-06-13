Тракийското злато потегля за Париж
Полиция бди пред вратите на зала 2 на НИМ, която е затворена за посетители. В момента там се подреждат в специални контейнери тракийските съкровища, к...
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Полиция бди пред вратите на зала 2 на НИМ, която е затворена за посетители. В момента там се подреждат в специални контейнери тракийските съкровища, к...