Кошмар в Димитровград! Ужасна смърт
Нещо се случи в ареста на града
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Нещо се случи в ареста на града
Операцията е проведена в с. Зелено дърво, област Габрово
Грузинец шофира близо 10 км в насрещното и предизвика челен сблъсък
Заподозрян за трафик на хора и 25 чужди граждани от арабски произход са задържани в Трънско. Във втопрник в пернишката полиция бил получен сигнал от...
Трафикант на бойно оръжие е бил задържан преди два дни на граничния пункт в Малко Търново. Арестуваният Мустафа Йоксузоглу е турски гражданин и е пъту...
Софиянецът Стефан Ангелов получи присъда от две години лишаване от свобода условно с 4-годишен изпитателен срок. Присъдата бе постановена от районен...
Опит за трафик на мароканец през бългро-гръцката граница донесе условна присъда и 1000 лева глоба на нашенец. Подсъдимият В. Т. бе обвинен, че на 17 о...
Полицията в Гърция е арестувала 39-годишен британец за участие в мащабен трафик на кокаин през ЕС. Заподозреният имал в себе си фалшиви български и ру...
От ареста е освободен 32-годишният Цветан Цветанов от Лом, който бе задържан на 30 август тази година по подозрение за вина за смъртта на 71 бежанци,...
Граничен полицай пострада тежко в близост до пограничното село село Сладун след като беше прегазен от трафиканти. Инцидентът е станал в ранния следоб...
Мъж се е опитал да внесе наркотични вещества в Централния софийски затвор чрез кромид лук. На 22 март 44-годишният софиянец се наредил за проверка на...
Русе. 55-годишният шофьор на микробус Ваньо Димов от Русе направи неуспешен опит да изведе тайно през границата с Румъния 9 сирийци. Мъжете били натъ...