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Тоти: "Юве" бие със съдии

Тоти: "Юве" бие със съдии

Рим. Ние сме по-добри играчи от "Юве", но те са по-силни като отбор, освен това винаги играем 11 срещу 14, хвърли бомбата преди дербито на Италия Фран...

03 януари | 19:25
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