Гласът на Тоти събуди момиче от кома
Чудото е станало в Италия
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Чудото е станало в Италия
Легендата на Рома споделя сам за проблема
Със "Златен тапир" се окичиха капитанът на "Рома" Франческо Тоти и треньорът Лучано Спалети. Италианското предаване Striscia la notizia, което е прото...
Рим. Ние сме по-добри играчи от "Юве", но те са по-силни като отбор, освен това винаги играем 11 срещу 14, хвърли бомбата преди дербито на Италия Фран...