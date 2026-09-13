Карадайъ: Поклон пред жертвите на тоталитарните режими
Лидерът на ДПС със специален пост във Фейсбук
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Лидерът на ДПС със специален пост във Фейсбук
23 август е Ден на паметта на жертвите на тоталитарните режими на 20-ти век
102 депутати подкрепиха искането на Методи Андреев и депутати от РБ и ГЕРБ за систематично изучаване на тоталитарните режими в българското училище. Се...