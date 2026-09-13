Развод ми дай, Топлофикация!
Взаимоотношенията на столичани с единствения доставчик на топло все повече напомнят популярната песен от прехода "Развод ми дай!"
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Взаимоотношенията на столичани с единствения доставчик на топло все повече напомнят популярната песен от прехода "Развод ми дай!"
София. Комисията за защита на конкуренцията е извършила проверки в в офиси на столичната „Топлофикация" и топлинни счетоводители. От три дружества са...
Антимонополистите искат да отпадне забраната за демонтиране на радиатори
София. Всеки месец сами ще отчитаме данните за потребление на праното и ще ги диктуваме на топлинните счетоводители. Това предвижда нова наредба за то...
София. Средно по около 100 лв. изравнителна сметка за парно трябва да очакват софиянци. Около тази цифра се движеше и сумата, която абонатите на "Топл...