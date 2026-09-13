29-ият премиер на Австралия положи клетва след партийния преврат
Малкълм Търнбул положи клетва като 29-ия премиер на Австралия. Това стана след преврат в Либералната партия и свалянето на Тони Абът, информира BBC....
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Малкълм Търнбул положи клетва като 29-ия премиер на Австралия. Това стана след преврат в Либералната партия и свалянето на Тони Абът, информира BBC....
Австралия ще отнема гражданството на заподозрени във връзки с терористи, а на други бъде забранено да влизат в страната. Новите мерки в държавната стр...
Сидни. Вече петима от заложниците в кафенето на Lindt в Сидни успяха да избягат, предадоха световните агенции. Две от жените (във видеозаписа) са с...
Австралийският премиер Абът (вдясно) пък препоръчал на Путин да не се опитва да връща стара слава от времето на СССР
Канбера. Определени свободи може да бъдат ограничавани в името на сигурността, обяви австралийският премиер Тони Абът. Той добави, че правителството м...
Канбера. Държавната телевизия в Австралия Ей Би Си съобщи, че консервативната опозиция, предвождана от Тони Абът, изпреварва на парламентарните избо...