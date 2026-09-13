Станислав Анастасов разобличи лъжите за зеления октопод
Поправките в Закона за опазване на околната среда засягат само обекти от национално значение
Следете всички новини, анализи и коментари за Тома Белев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Поправките в Закона за опазване на околната среда засягат само обекти от национално значение
Хората на Тома Белев напускат коалицията
Причината е изказването на този член на Консултативния съвет по гражданско общество за депортирането на евреите по време на Втората световна война, ко...
Кандидат на Демократична България си позволи недопустим език и антисемитски думи, възмути се депутатът от ВМРО
Тома Белев е аут от Управителния съвет на "Зелени Балкани". На мястото му е поставен Димитър Попов. В новия управителен съвет са още Елена Кметова-Бир...
Право на отговор С любопитство прочетох двете интервюта на младата юристка на община Костенец г-жа Тереза Станчева, посветени на проектоплана за упра...
Членове и симпатизанти на Национална асоциация "Българско Черноморие" настояват комисията към МОСВ, която класира Тома Белев в Междуведомствена комиси...
Тричленен състав на ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Асоциация на парковете в България (АПБ) срещу законността на изградения през 2010 г. лифт...
Враца. С букет от бели лилиуми областният управител на Враца Венцислав Василев посрещна премиера Пламен Орешарски. Кметовете от десетте общини в регио...
София. Финансови нарушения са открити при управлението на бившия директор на Природен парк „Витоша" Тома Белев и за това е сезирана Върховна касационн...
Избрана е фирма, регистрирана преди две седмици