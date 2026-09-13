В СТАНДАРТ: Део мери сили с Тодор Енев
Шампионът ни научи водещия на тенис на корт
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодор Енев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шампионът ни научи водещия на тенис на корт
София. Рекордьорът по мачове за България в Купа "Дейвис" Тодор Енев бе определен за капитан на националния отбор по тенис, реши Управителният съвет на...
София. Рекордьорът по мачове и победи за България в Купа "Дейвис" Тодор Енев се включи в първия в историята семинар „Младежта в действие" организиран...