Батков-младши избра Нели Петкова
Тодор Батков-младши заложи на Нели Петкова за събитието по случай стартирането на новото си бизнес начинание – Наргиле кетъринг. Освен талантливата б...
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Тодор Батков-младши заложи на Нели Петкова за събитието по случай стартирането на новото си бизнес начинание – Наргиле кетъринг. Освен талантливата б...
Наследникът на Тодор Батков се захвана с ново бизнес начинание. Само преди ден той отпразнува откриването и на своя автомивка, която се намира в подз...
Тодор Батков - младши не е катастрофирал. Само преди минути агенция ПИК съобщи за инцидент на магистрала "Тракия" със сина на издателя на в-к "Стандар...