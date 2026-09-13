Всичко за The Voice

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The Voice покори и морето

The Voice покори и морето

Варна. Турнето на лято 2013 покори и морето. След като премина зашеметяващо през няколко български града, лятното турне на радио и телевизия The Voice...

05 юли | 11:46
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20 000 купонясваха с The Voice

20 000 купонясваха с The Voice

Приятен летен купон спретнаха звездите на "The Voice" на площад "Батенберг", където около 20 000 тийнейджъри пяха с любимците си. Шоуто продължи повеч...

14 юни | 19:35
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