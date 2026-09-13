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Още 3 телевизии и 4 радиостанции станах част от Нова Броудкастинг Груп
Следете всички новини, анализи и коментари за The Voice. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още 3 телевизии и 4 радиостанции станах част от Нова Броудкастинг Груп
Благоевград. Хиляди благоевградчани пяха на площад „Георги Измирлиев" заедно със звездите на Радио и телевизия „The Voice". Благоевград е втората спир...
Телевизия Тhe Voice ще взриви ефира с едно от най-големите музикални събития на лято 2013 - Тhe Voice of Summer Tour. Точно в 17 утре стартира двучасо...
Слънчев бряг. С грандиозно морско парти на Cacao Beach в Слънчев бряг завърши лятното турне на The Voice радио и телевизия вчера вечер. Музикалната ля...
Лозенец. Музикалното събитие на лято 2013 - The Voice Of Summer Tour акостира и в Лозенец. Поредното морско парти на най-голямата музикална медия у на...
Варна. Лятното турне на радио и телевизия The Voice вече се вихри и край морето. Торнадо от хип-хоп настроение връхлетя Южния плаж във Варна преди веч...
Варна. Турнето на лято 2013 покори и морето. След като премина зашеметяващо през няколко български града, лятното турне на радио и телевизия The Voice...
Пловдив. Повече от 25 000 фенове на The Voice се събраха на пл. Централен в Пловдив и изживяха заедно най-емоционалната си музикална нощ на лято 2013....
София. Концертът на радио и телевизия The Voice в Пловдив ще се състои на 1 юли от 20:00 ч. на пл. Централен и е в подкрепа кандидатурата на Пловдив...
София. Заради ситуацията на напрежение в страната през последните дни и планираните граждански протести по същото време, радио и телевизия The Voice о...
Приятен летен купон спретнаха звездите на "The Voice" на площад "Батенберг", където около 20 000 тийнейджъри пяха с любимците си. Шоуто продължи повеч...