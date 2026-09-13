МВнР: Не пътувайте до Казахстан
Във връзка с извършени терористични въоръжени атаки, на 18 юли 2016 г. в град Алмати, Република Казахстан, е въведено извънредно положение. МВнР препо...
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Във връзка с извършени терористични въоръжени атаки, на 18 юли 2016 г. в град Алмати, Република Казахстан, е въведено извънредно положение. МВнР препо...
Полицейските и военни сили за борба с тероризма във Франция ще реагират до 20 минути на бъдещи нападения. Това обеща вътрешният министър на страната в...
ИДИЛ планира кръвопролития над туристи, подобни на тези в Тунис. Те ще поставят бомби под шезлонгите, информира Telegraph, позовавайки се на информаци...