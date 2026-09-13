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$ 1 млн. за бутилка текила

$ 1 млн. за бутилка текила

1 млн. долара се очаква да достигне на търг най-скъпата бутилка с текила. Мексиканската силна напитка ще бъде опакована в бутилка, изработена от злато...

22 февруари | 18:05
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