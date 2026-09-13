Надал: Редовно плача на филми
Звездата призна, че пие текила
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Звездата призна, че пие текила
Макар да започна на шега „става дума за сериозно нещо“, казва собственикът
1 млн. долара се очаква да достигне на търг най-скъпата бутилка с текила. Мексиканската силна напитка ще бъде опакована в бутилка, изработена от злато...
Мексико Сити. Ако ви се хапва сладко и имате излишни пари за харчене, можете да отскочите до курорта Marquis Los Cabos в Мексико. Там ще ви предложат...
Разград. Сервитьорка от Разград плати солена глоба, тъй като сипвала алкохол на деца. Заради неспазването на закона келнерката Емине Осман ще трябв...
Мексико. Джордж Клуни бе домакин на грандиозно звездно парти в Мексико. Поводът е била специална дегустация на марката текила на актьора Casamigos. Дж...