Златанов: Има интерес истината от тефтерчетата да не излезе наяве
София. Има интерес истината от тефтерчетата да не излезе наяве. Това каза бившият шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. "Без да съ...
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София. Има интерес истината от тефтерчетата да не излезе наяве. Това каза бившият шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. "Без да съ...
Прокуратурата ще проверява ръководителя на столичното следствие Петьо Петров, заради информацията, че негов подчинен е знаел за изчезването на тефтерч...
София. Кражбата на тефтерчетата на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов е сценарий за дискредитиране на президента Росен Пле...