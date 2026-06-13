Работници от ТЕЦ „Бобов дол” на протест
Работещи в ТЕЦ „Бобов дол" протестират. Тази сутрин служителите излязоха на мълчалив протест, за да поискат забавените им от два месеца заплати. Хора...
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Работещи в ТЕЦ „Бобов дол" протестират. Тази сутрин служителите излязоха на мълчалив протест, за да поискат забавените им от два месеца заплати. Хора...