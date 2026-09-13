Починал е енергийният спец Атанас Тасев
Съветите на проф. Тасев бяха търсени, както от медиите, така и от държавните институции
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Съветите на проф. Тасев бяха търсени, както от медиите, така и от държавните институции
Каква беше причината за тази газова истерия не е толкова важно. Може би има някакво обтягане на взаимоотношенията между досегашните дългогодишни партн...
Ако токът поскъпва стъпаловидно, дефицитът на НЕК може да се ликвидира за 3-4 години с малки стъпки. Това обяви експертът Атанас Тасев пред агенция Фо...
Напълно подкрепям идеята да не се изкупува цялата произведена енергия от заводските централи по преференциални цени, а това да става само след покрива...