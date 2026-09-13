48 колеги на таксиджия убиец возят без книжки
Още не е ясно кога катастрофата на "Цариградско шосе" влиза в съда
Следете всички новини, анализи и коментари за Такси Превозвачи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още не е ясно кога катастрофата на "Цариградско шосе" влиза в съда
София. Данните от ревизията, която КАТ направи на шофьорските досиета на таксиджиите в София, показа, че 77 таксиметрови шофьори возят клиенти без да...
Таксата за издаване на еднократно разрешително за международен превоз на товари по шосе да падне от 15 на 10 лв., а за многостранно СЕМТ-разрешително...