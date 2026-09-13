Fibank се присъедини към инициативата SWIFT gpi
Банката е първата в България, предлагаща на своите клиенти иновативната услуга
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Банката е първата в България, предлагаща на своите клиенти иновативната услуга
Пекин. Русия и Китай са обсъдили създаването на система за междубанкови операции, която да се превърна в аналогова на международната система за банков...
Лондон. Великобритания ще настоява лидерите на Европейския съюз да разгледат блокирането на Русия до системата за банкови сделки на SWIFT във връзка с...