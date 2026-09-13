Отбелязваме Световния ден на детето
Ключови сгради светват в синьо
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Ключови сгради светват в синьо
Стара Загора. Десетки цветни балони ще полетят в небето над Казанлък по случай Световния ден на детето, обявен официално преди 60 години на днешния 20...
Женева. На 31 октомври 1952 г. Международният съюз за благосъстоянието на децата (IUCW) предлага на Организацията на обединените нации (ООН) да опреде...