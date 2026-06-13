Синодът ни с позиция за запазване на Св. София
Призоваваме за мъдрост и добронамереност при решаване на този важен казус
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Призоваваме за мъдрост и добронамереност при решаване на този важен казус
„Мисля за Истанбул, мисля за "Света София" и съм много огорчен“, каза той
Държавният съвет няма да се произнесе на откритото заседание днес, а в рамките на 15 дни
Властите в турция се готвят за окончателно решение за превръщането й отново в джамия
Държавният съвет, висшият административен съд на Турция, трябва да вземе решение на 2 юли
Не трябва да се позволява отнемането на универсалния характер на "Света София"
Двамата обсъждаха двустранното сътрудничество в областта на културното наследство