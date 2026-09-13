„Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – нов поклоннически и духовен път свързва Странджа и Созопол
В края на февруари започва почистването и маркировката на маршрута
Следете всички новини, анализи и коментари за Св. Йоан Кръстител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В края на февруари започва почистването и маркировката на маршрута
С набраните днес билки се правят магии за любов и омраза Днес е Еньовден. Православната църква чества рождението на Св. Йоан Кръстител и често обреди...
„България няма да има перспектива докато няма ценностна система, и то не такава, каквато иска от нас ЕС, който ни натрапва европейски „ценности", коит...
София. Празникът на билките или Еньовден се чества всяка година на 24 юни. На същия ден православната църква отбелязва рождението на св. Йоан Кръстите...
София. "Българското чудо за 2013 година е Цари Мали Град". Това заяви главният редактор на в-к "Стандарт" г-жа Славка Бозукова, която съобщи победител...