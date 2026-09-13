Всичко за Св. Йоан Кръстител

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Еньовден е. Зимата идва

Еньовден е. Зимата идва

С набраните днес билки се правят магии за любов и омраза Днес е Еньовден. Православната църква чества рождението на Св. Йоан Кръстител и често обреди...

24 юни | 8:23
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Празнуваме Еньовден

Празнуваме Еньовден

София. Празникът на билките или Еньовден се чества всяка година на 24 юни. На същия ден православната църква отбелязва рождението на св. Йоан Кръстите...

24 юни | 6:23
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