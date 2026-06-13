Спортни величия даряват трофеи за спасяването на "Св. Ал. Невски"
Към каузата се присъединиха Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Григор Димитров, Ники Михайлов, Стефка Костадинова, Кубрат и Тервел Пулеви, Благой Геор...
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Към каузата се присъединиха Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Григор Димитров, Ники Михайлов, Стефка Костадинова, Кубрат и Тервел Пулеви, Благой Геор...