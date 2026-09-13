Култова фигура в автобизнеса напуска
Осамо Сузуки напуска японската фирма
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Осамо Сузуки напуска японската фирма
Японската компания Suzuki си е поставила амбициозната цел да създаде 20 нови модела в близките пет години. За това стана ясно от новия средносрочен пл...
Отборът на "Сузуки 30" спечели в "24-те часа на Льо Ман" при моторите. Тримата френски състезатели Венсан Филип, Антони Делал и Етиен Масон завъртяха...
Изцяло новият Suzuki Vitara ще направи световната си премиера по време на автомобилното изложение в Париж (4-19 октомври), обявиха от японската компан...