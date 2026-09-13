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Новата Vitara дебютира в Париж

Новата Vitara дебютира в Париж

Изцяло новият Suzuki Vitara ще направи световната си премиера по време на автомобилното изложение в Париж (4-19 октомври), обявиха от японската компан...

09 септември | 22:45
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