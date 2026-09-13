Английски депутат си направи селфи на кървавия плаж в Сус
Млад английски политик предизвика скандал като позира за селфи на същия плаж, където поне 30 английски граждани загубиха живота си, след като бойци на...
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Млад английски политик предизвика скандал като позира за селфи на същия плаж, където поне 30 английски граждани загубиха живота си, след като бойци на...
Най-малко 30 британци са сред жертвите на терористичния акт в Тунис, съобщават британските медии. Официално идентифицираните до този момент са 15 души...
В Тунис се състоя протестен марш срещу нападението в курорта Сус в петък, при което загинаха най-малко 40 души, много от тях чуждестранни туристи. Мно...
В Тунис се състоя протестен марш срещу нападението в курорта Сус в петък, при което загинаха най-малко 38 души, много от тях чуждестранни туристи. Мн...
Терористът, който по последни данни уби 40 души в тунизийския курорт Сус и след това бе ликвидиран, си избирал кого да застреля, съобщи британският в....