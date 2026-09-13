Наблюдаваме най-голямата за годината Супер Луна
Явлението ще настъпи в нощта на 7 срещу 8 април
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Явлението ще настъпи в нощта на 7 срещу 8 април
Утре ще си заслужава да станете рано и да отправите поглед към небето
Довечера ще грее най-голяма от серията "супер Луни", информира space.com. Оформящото се пълнолуние ще е най-яркото за годината, гарантират астрономите...
Тази вечер ще имаме възможността да наблюдаваме пълнолуние, което ще е 16% по-голямо и с 30% по-ярко от обикновеното. Това се случва в резултат на съв...