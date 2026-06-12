Жители на Одринци и Долина подадоха сигнал в прокуратурата
Жители на двете добрички села – Одринци и Долина, които бяха евакуирани заради опасност от приливна вълна от язовир „Одринци" са подали сигнал в проку...
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Жители на двете добрички села – Одринци и Долина, които бяха евакуирани заради опасност от приливна вълна от язовир „Одринци" са подали сигнал в проку...