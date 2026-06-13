Студената пролет забавя развитието на овошките
Сравнително хладната пролет и дъждовете бавят развитието на овошките, каза за "Стандарт" Слави Гигов, управител на "Еко агро". Фирмата стопанисва и о...
Следете всички новини, анализи и коментари за Студена Пролет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сравнително хладната пролет и дъждовете бавят развитието на овошките, каза за "Стандарт" Слави Гигов, управител на "Еко агро". Фирмата стопанисва и о...
Треви и жито, не тополи, най-често са виновни за сенната хремаБумът им е и заради стерилния начин на живот, обяснява доц. Мария Стаевска С пролетта с...