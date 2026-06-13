Олимпиада в Токио ще има и без ваксина
До идното лято мнозина ще са преболедували и опастността ще изчезне, оптимист е д-р Стругаров
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До идното лято мнозина ще са преболедували и опастността ще изчезне, оптимист е д-р Стругаров
Базата се промени за добро през последните години, категоричен е д-р Стефан Стругаров, лекар на борци и олимпийци