Дерибеите в ступор! ДПС-Ново начало си върна превзетата страница във Фейсбук
Доган и хората му бяха превзели страницата "ДПС Пресцентър"
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Доган и хората му бяха превзели страницата "ДПС Пресцентър"
Интернет страницата на Държавна агенция "Разузнаване" към момента функционира нормално
Гамени и вандали ще бъдат изтипосани в електронният сайт на община Бургас. За тях е предвиден специален раздел, който ще играе ролята на "стена на сра...
Президентът на САЩ вече има лична Facebook страница, като повече от 45,000 души вече са я "харесали", информира NYtimes. По-рано тази седмица стана я...
София. Председателят на Народното събрание Михаил Миков е запечатал стаята, която се ползва от пресцентъра на ГЕРБ в парламента. Това съобщи на преско...
Агенцията по заетостта ще търси работа на млади и образовани нашенци зад граница
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