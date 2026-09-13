Истинската история на "Върви, народе възродени". Ражда се за 15 минути
Панайот Пипков пише музиката на най-българската песен на черната дъска в класната стая
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Панайот Пипков пише музиката на най-българската песен на черната дъска в класната стая
През 1902 г. за Деня на българската просвета и славянската писменост песента се подема и запява от всички училища в страната
Причината е, че в него се възпява българската, а не славянската писменост
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Велико Търново. Ученици ще се борят за награда за най-красиво преписана басня на Стоян Михайловски. Състезанието се организира от Община Елена и Нар...