Започва строежът на Северната скоростна тангента
Изграждането на Северната скоростна тангента започва от утре. Общата й дължина е 16,54 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Проектът е лот...
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Изграждането на Северната скоростна тангента започва от утре. Общата й дължина е 16,54 км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Проектът е лот...