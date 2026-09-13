Всичко за Стефан Велков

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"Юнайтед" се влюби в Стефан

"Юнайтед" се влюби в Стефан

Стефан Велков се прибра от петдневните си проби в "Манчестър Юн". 17-годишният талант на "Славия" е оставил отлични впечатления. "Сега следват прегово...

21 декември | 19:20
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