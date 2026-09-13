"Фулъм" е възхитен от Стефан Велков
"Фулъм" е възхитен от Стефан Велков, разкри босът на "Славия" Венци Стефанов. Младокът е пред трансфер на "Крейвън Котидж". Той е в Лондон от няколко...
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"Фулъм" е възхитен от Стефан Велков, разкри босът на "Славия" Венци Стефанов. Младокът е пред трансфер на "Крейвън Котидж". Той е в Лондон от няколко...
София. Руският гранд ЦСКА - Москва покани соченият за талант №1 на България Стефан Велков да изкара пробен период, научи Стандарт. Централният защитни...
София. Талантът на Славия Стефан Велков се контузи лошо по време на футзал мач, информира бТВ. Защитникът, който изкара проби в Манчестър Юнайтед и п...
Стефан Велков се прибра от петдневните си проби в "Манчестър Юн". 17-годишният талант на "Славия" е оставил отлични впечатления. "Сега следват прегово...
Българският талант дебютира срещу "Арсенал"
Манчестър. Един от най-големите таланти на българския футбол - Стефан Велков, е пред сензационен трансфер в "Манчестър Юнайтед". Защитникът на "Слави...
"Славия" праща в "Hаполи" нападателя Стефан Велков. Лидерът на новите шампиони в младшата възраст вкара два гола за успеха над "Черноморец" с 5:1 и се...
София. Централният защитник на младежкия национален отбор Стефан Велков се приближи до рекорд на вратаря на "А" тима Николай Михайлов, информира офици...