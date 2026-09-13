"Берое" продаде Спировски в Македония
Междувременно стана ясно, че договорът на Михаел Ковачевич няма да бъде подновен и защитникът бе освободен Стара Загора. "Берое" продаде правата на п...
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Междувременно стана ясно, че договорът на Михаел Ковачевич няма да бъде подновен и защитникът бе освободен Стара Загора. "Берое" продаде правата на п...
Стара Загора. Треньорското ръководство на "Берое" одобри намиращия се на проби македонски футболист Стефан Спировски и в събота той подписа своя догов...
Стара Загора. Националът на Македония Стефан Спировски ще премине пробен период в "Берое", съобщиха от ръководството на клуба във вторник. Той е 23-...
Стара Загора. Националът на Македония Стефан Спировски ще премине пробен период в "Берое". Той се присъедини днес (14 януари) към заниманията на "зеле...