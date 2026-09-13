Противник на ГЕРБ обжалва изборите за кмет на голям наш град
Причината е малката разлика в броя на гласовете на балотажа
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Причината е малката разлика в броя на гласовете на балотажа
Битката е глас за глас
Събитието бе официално открито с емоционална реч от успешния бизнесмен и кандидат за кмет Стефан Сабрутев
Стефан Сабрутев, кандидат на БСП за кмет на Смолян - Г-н Сабрутев ще успеете ли да върнете славата на Смолян като един от червените бастиони? - Осно...