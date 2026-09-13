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Арни сменя Тръмп

Арни сменя Тръмп

Терминаторът става водещ на "Стажантът" Арнолд Шварценегер ще смени Доналд Тръмп като водещ на култовото предаване "Стажантът". Милиардерът се оттегл...

15 септември | 21:05
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