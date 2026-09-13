Лют скандал на Острова след интервю с Мария Бакалова
Екипът на Мария Бакалова предостави запис на интервюто
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Екипът на Мария Бакалова предостави запис на интервюто
Актриса даде интервю за сп. Vanity Fair
Терминаторът става водещ на "Стажантът" Арнолд Шварценегер ще смени Доналд Тръмп като водещ на култовото предаване "Стажантът". Милиардерът се оттегл...